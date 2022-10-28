أردوغان: الغاز الروسي سيصل إلى أوروبا عبر تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن تركيا ستقوم بتوزيع الغاز الطبيعي القادم من روسيا إلى أوروبا عبر أراضيها بواسطة مشروع "السيل التركي".

وأضاف أردوغان، في كلمة خلال فعالية عامة، أن ذلك سيكون نتيجة للمحادثات مع موسكو، بحسب ما أوردته وكالة "الأناضول" الرسمية.

و"السيل التركي" خطان لنقل الغاز من روسيا إلى كل من تركيا وأوروبا مرورا بالبحر الأسود، ويغذي الأنبوب الأول تركيا، والثاني دول شرقي وجنوبي أوروبا.​​​​​

يأتي ذلك في وقت تعاني فيه دول أوروبية من أزمات في الطاقة وتضخم في أسعار المحروقات بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.

وخفضت أوروبا استهلاك الغاز، في أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول، مع خفض القطاعات الصناعية للإنتاج وسط ارتفاع الأسعار وندرة الإمدادات الروسية، ومع ذلك لم يكن الخفض موزعا بالتساوي بين الدول.

وتراجع إجمالي استهلاك الغاز في 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي 14% في أغسطس/ آب، مقارنة بالمتوسط في الشهر نفسه خلال 5 سنوات، وبنسبة 15% في سبتمبر/ أيلول، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات".

ومع انخفاض الطلب على التدفئة باستخدام الغاز خلال الصيف، جاء خفض الاستهلاك من جانب قطاع الصناعة، وفي بعض الحالات، قطاع الكهرباء مع ارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات قياسية مدفوعة باتجاه روسيا نحو خفض الإمدادات إلى أوروبا بعد غزو أوكرانيا.

