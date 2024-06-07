أين ينتشر اليمين المتطرف في أوروبا؟ (خريطة)

نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية خريطة انتشار اليمين المتطرف في كامل دول الاتحاد الـ27 المعنية بانتخابات البرلمان الأوروبي، وقدمت قراءة سياسية اجتماعية لدلالات هذا الانتشار.

واستندت الصحيفة الفرنسية في تقريرها إلى عالمة الجغرافيا السياسية بياتريس جيبلين التي سلطت الضوء على الأسباب المشتركة وراء صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في الاتحاد الأوروبي، وفقا لسلسلة من الخرائط التي تم تصميمها من نتائج الانتخابات التشريعية في كل دولة عضو.

صعود كاسح

وتُظهر الخرائط التي عرضتها "لوموند" صعودا كاسحا لليمين المتطرف في المجر بشكل أساسي، وبدرجة أقل في بولونيا وإيطاليا، فضلًا عن انتشار هذا التيار السياسي في مختلف دول القارة بنسب متفاوتة.

وبحسب القراءة التي قدمتها الصحيفة، فإن اليمين المتطرف ينتشر بشكل لافت في مناطق ريفية مهجورة، أو مناطق تراجعت عن التصنيع، ومناطق مسكونة بصدمات تاريخية، بحسب تعبيرها.

ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات الأوروبية، التي تجرى في الفترة من 6 إلى 9 يونيو، الجاري صعودًا قويًا من اليمين المتطرف داخل البرلمان الأوروبي، في حين أن أحزاب هذه الحركة تشغل بالفعل مناصب متقدمة في حكومات العديد من الدول الأعضاء.