إيران تضبط ناقلة نفط أجنبية تحمل "وقودا مهربا"

ضبطت قوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط أجنبية تحمل وقودا مهربا في مياه الخليج العربي، وفق وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

ونقلت الوكالة يوم الاثنين، عن رئيس قضاة محافظة "هرمزغان" مجتبى قهرماني، قوله إن "قوات بحرية تابعة للحرس الثوري تمكنت من ضبط ناقلة نفط أجنبية تحمل 11 مليون لتر من الوقود المهرب في الخليج العربي".

وأضاف قهرماني أن "ضبط هذه الناقلة تم تماشيا مع تنفيذ الأمر القضائي، عقب تحديد قوات المنطقة البحرية الأولى التابعة للحرس الثوري لهذه الناقلة الأجنبية التي تحمل الوقود المهرب، وبعد شهر من العمل الفني والاستخباراتي التفصيلي".

وبين أن قيمة حمولة ناقلة النفط هذه، تبلغ 220 مليار تومان (بحدود 7 ملايين دولار)".

وفي إشارة إلى رفع دعوى مخالفات على الناقلة المذكورة وإحالتها إلى المحقق الخاص، أشار المسؤول الإيراني إلى أن قبطان ناقلة النفط الأجنبية وطاقمها محتجزون لاستكمال إجراءات التحقيق والإجراءات القانونية.

ولفت إلى أنه "وفقا للأنباء والمعلومات الواردة، تم الكشف عن أنشطة بعض الشركات غير القانونية في مجال بنوك الوقود، من أجل حماية الحقوق القانونية للحكومة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، كما ستتم محاكمة السفن التي غذت هذه الناقلة المخالفة".

وقال: "تماشيا مع تطبيق المادتين 20 و 22 من قانون مكافحة تهريب السلع والعملات، بالإضافة إلى الحكم عليهم بالسجن، سيتم تغريم المهربين بما يصل إلى 10 أضعاف قيمة الوقود المضبوط كما ستتم مصادرة الوقود المهرب لصالح الحكومة".