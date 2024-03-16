هايتي.. وضع "متفجّر" وسط آمال بتعيين سلطة انتقالية

تشهد العاصمة بورت أو برنس وضعا "متفجّراً"، في وقت ينتظر فيه الهايتيون تعيين سلطات انتقالية بعد استقالة رئيس الوزراء، في ظلّ أمل حذر في أن تتمكّن البلاد التي دمّرتها العصابات من استعادة الاستقرار.

وبعد أيام قليلة من الهدوء النسبي، سجّلت أعمال عنف في العاصمة التي يخضع 80% منها لسيطرة العصابات المسلحةّ، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وأقام السكان حواجز على طريقين رئيسين في وسط المدينة، لحماية أنفسهم من هجمات العصابات وأيضاً للاحتجاج.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إنّ الوضع في بورت أو برنس "متفجّر ومتوتر".

من جهة أخرى، ينتقد بعض السكان إمكانية إنشاء مجلس رئاسي انتقالي، بدعم من المجموعة الكاريبية (كاريكوم) والأمم المتحدة والولايات المتحدة.