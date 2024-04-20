خارطة الانتشار العسكري الأجنبي في الساحل الأفريقي

تطرح موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على سحب قواتها من النيجر، بعد أشهر من الانسحاب الفرنسي، رسم خارطة جديدة للانتشار العسكري الأجنبي في منطقة الساحل الأفريقي وصراع النفوذ المحتدم هناك.

ووافقت الولايات المتحدة، الجمعة، على سحب قوّاتها من النيجر، وفق ما قال عدد من المسؤولين الأمريكيّين الذين لم يكشفوا عن هوياتهم.

وتنشر الولايات المتحدة في النيجر أكثر من ألف عسكري، يتمركزون في قاعدة في الشمال ويشاركون في القتال ضد الجماعات المتشددة، وقبل أيام تظاهر آلاف الأشخاص في نيامي للمطالبة برحيل الأمريكيين "دون تأخير".

لكن الانسحاب المرتقب لا يعني انتهاء الدور الأمريكي في المنطقة، ومنذ يناير الماضي بدأت واشنطن محادثات مع كل كم غانا، وساحل العاج، وبنين لاستخدام مطاراتها في السماح لطائرات المراقبة الأمريكية غير المسلحة، لمقاومة الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل الأفريقي، وأساسا مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر.

وبعد انقلاب 26 يوليو الماضي سارع المجلس العسكري الحاكم في النيجر إلى المطالبة برحيل الجنود الفرنسيين، البالغ عددهم نحو 1500 عسكري تم نشرهم لمحاربة المتطرفين، وألغى عدة اتفاقيات عسكرية كانت مبرمة مع باريس.

وغادر آخر الجنود الفرنسيين المنتشرين في النيجر البلاد بالفعل في 22 ديسمبر الماضي.

وتمثل منطقة الساحل الأفريقي عموما ساحة جديدة للتنافس بين القوى الدولية الكبرى، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وروسيا.