قد يطال سوريا وحزب الله.. مصادر تكشف طبيعة رد إسرائيل على هجوم إيران

كشف القناة 12 الإسرائيلية الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن طبيعة الرد العسكري الذي ستنتهجه إسرائيل في التعامل مع إيران بعد هجوم واسع النطاق، بالطيران المسيّر والصواريخ، نفذته ليل السبت الماضي.

وقالت القناة نقلاً عن مسؤولين إن "القيادة السياسية والأمنية في إسرائيل قررت أن يكون الرد على هجوم إيران حازماً ولا يدفع المنطقة للحرب".

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية عن استعداد إسرائيلي للرد على إيران "خلال وقت قصير"، فيما ستعقد حكومة الحرب اليوم ثالث اجتماع لها حول الرد على هجوم إيران.

وكشف الجيش الإسرائيلي أن قيادة المنطقة الشمالية تجري تدريبات ومناورات ميدانية وأخرى في المجال السيبراني، استعداداً لأية مستجدات قد تطرأ قريباً.

وخلال زيارته قاعدة "نفاطيم" العسكرية الجوية، التي استهدفتها إيران خلال هجومها الواسع، أكد رئيس الأركان هيرتسي هاليفي أن الهجوم "سيقابل بالرد".

وقال خلال لقائه الجنود: "أرادت إيران الإضرار بالقدرات الاستراتيجية لدولة إسرائيل، وهذا أمر لم يحدث من قبل. لقد كنا مستعدين، وهو الإعداد الذي جعل إيران تواجه أيضا تفوقا جوياً".

وأضاف: "نحن نتطلع إلى الأمام، وندرس خطواتنا، وهذا الإطلاق للعديد من الصواريخ وصواريخ كروز والطائرات المسيّرة على أراضي إسرائيل سيقابل برد".