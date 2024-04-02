إطلاق نار قرب منزل مسؤول تركي فاز بالانتخابات

ذكرت وسائل إعلام تركية أن مسلحاً أطلق النار قرب منزل بولنت كارا الفائز بانتخابات رئاسة بلدية مدينة غيرسون شمالي شرق تركيا، من حزب الخير القومي (إييي).

وقالت قناة "إن تي في" أن المسلح دعا كارا إلى الشارع وأطلق النار في الهواء.

وذكر موقع القناة أن الشرطة اعتقلت مطلق النار وفتحت تحقيقات في الحادث لمعرفة دوافع إطلاق النار.

ونقلت عن كارا الذي توجه إلى مركز الشرطة بعد الحادث وقدم شكوى ضد المسلح: "لقد شهدنا حادثة مروعة هذا المساء. أطلق أحد الأشخاص النار من بندقيته أمام منزلنا، ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى".

وأضاف كارا: "لا نعرف من الذي حرضه، لكن قوات الشرطة تدخلت سريعا في الحادث واعتقلت الشخص. وختم بالقول: "الباقي متروك للشرطة والسلطات القضائية".

يذكر أن حزب الخير القومي (معارض) فاز برئاسة بلدية واحدة في الانتخابات المحلية التركية الأخيرة التي شهدت فوزاً كبيراً للمعارضة.