"مكدّسون كالفئران".. شكوى غريبة بحق الخطة الإيطالية لتأمين قمة السبع
قالت نقابة إيطالية، إن حوالي 2600 شرطي جرى حشدهم "كالفئران" على متن سفينة سياحية "متهالكة"، لضمان أمن قمة مجموعة السبع، التي تعقد من يوم الخميس إلى السبت في إيطاليا.
وتضم زعماء أغنى 7 دول في العالم، بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وتتأهب قوات الأمن الإيطالية لضمان أمن ضيوف القمة، الذين سيقيمون في فندق "بورغو أنياسيا"، الذي يرتاده عادة النجوم، وتبلغ كلفة الغرفة المزدوجة فيه 2000 يورو في الليلة.
وأعلنت وزارة الداخلية إعادة فرض الضوابط على الحدود مؤقتًا، وتعليق النظام العادي لحرية التنقل في فضاء شنغن، وفقًا لما ذكرته وكالة "فرانس برس".
وأدى نقل تعزيزات من قوات الشرطة والجيش إلى مكان انعقاد القمة في مقاطعة برينديزي في منطقة بوليا السياحية، إلى مشاكل لوجستية.
وقالت نقابة "لا غوارديا دي فينانسا" الإيطالية، "بعد ساعات طويلة من السفر اضطُر العديد من عناصر الشرطة إلى النوم في ظروف بدائية على متن سفينة سياحية أو في شاحنات الشرطة لعدم توافر غرف" في ميناء برينديزي.
وطالبت في بيان نشره عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، بعنوان "ظروف صعبة للشرطة المناوبين لضمان أمن قمة مجموعة السبع في برينديزي: 2600 عنصر وجندي مكدّسون كالفئران"، "باحترام كرامة عناصر الشرطة ورفاهيتهم".
وتعهدت النقابة ببذل "كل ما في وسعها لضمان احترام حقوق العاملين بالبزات العسكرية الذين لا يشكلون عمالة رخيصة".
وعلى الشرطيين الموجودين على متن سفينة "ميكونوس ماجيك" ترك أبواب المقصورات، التي ليس لها نوافذ، مفتوحة للخلود الى النوم لأن نظام التكييف معطل مما يجعل البقاء في هذه المساحات الصغيرة لا يحتمل مع درجات حرارة تتجاوز 30 درجة مئوية في المنطقة، وفقًا لصحيفة "لا ريبوبليكا".
وأشارت الصحيفة إلى أن يطرح تقديم الوجبات لعدد كبير من الأشخاص مشاكل إذ يُضطر الشرطيون للوقوف في طوابير حتى الساعة 23,00 للحصول على وجبة باردة.
وأوضح بيان صادر عن نفس النقابة، اليوم الثلاثاء، أن المديرين الرئيسين للشرطة المالية قرروا نقل عدد كبير من الشرطيين إلى "أماكن سكن أكثر كرامة" مع بقاء جزء صغير على متن السفينة.