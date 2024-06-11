"مكدّسون كالفئران".. شكوى غريبة بحق الخطة الإيطالية لتأمين قمة السبع

قالت نقابة إيطالية، إن حوالي 2600 شرطي جرى حشدهم "كالفئران" على متن سفينة سياحية "متهالكة"، لضمان أمن قمة مجموعة السبع، التي تعقد من يوم الخميس إلى السبت في إيطاليا.

وتضم زعماء أغنى 7 دول في العالم، بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتتأهب قوات الأمن الإيطالية لضمان أمن ضيوف القمة، الذين سيقيمون في فندق "بورغو أنياسيا"، الذي يرتاده عادة النجوم، وتبلغ كلفة الغرفة المزدوجة فيه 2000 يورو في الليلة.

وأعلنت وزارة الداخلية إعادة فرض الضوابط على الحدود مؤقتًا، وتعليق النظام العادي لحرية التنقل في فضاء شنغن، وفقًا لما ذكرته وكالة "فرانس برس".

وأدى نقل تعزيزات من قوات الشرطة والجيش إلى مكان انعقاد القمة في مقاطعة برينديزي في منطقة بوليا السياحية، إلى مشاكل لوجستية.