الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على 50 نفقا بين رفح وسيناء

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه عثر على 50 نفقًا تربط مدينة رفح الواقعة جنوبي قطاع غزة بشبه جزيرة سيناء، حسبما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، الليلة الماضية.

وذكرت القناة العبرية أن العثور على تلك الأنفاق يعد خطوة حيوية مهمة؛ بغرض منع عمليات تهريب الأسلحة والأموال لحركة حماس.

وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في وقت سابق، أنه خلال عمليات نفذها اللواء 401 شرقي مدينة رفح، قُتل قرابة 50 مسلحا من حماس، فيما اكتشف الجيش عشرات فتحات الأنفاق، التي تخضع في الوقت الراهن للفحص.

تناقض الرواية

وتعد أنفاق التهريب بين رفح وسيناء من بين الذرائع التي استندت إليها إسرائيل للزعم بأنه من دون اجتياح رفح والسيطرة على محور فيلادلفيا فإن أهداف الحرب لن تتحقق.

وتتناقض رواية العثور على 50 نفقا يربط بين رفح وسيناء مع بيان الجيش الإسرائيلي، بأن تلك الأنفاق "ما زالت قيد الفحص والتحقيق".

ولم يوضح البيان العسكري ما إذا كانت تلك الأنفاق تمر أسفل محور فيلادلفيا أم لا، لا سيما أن تلك ليست المرة الأولى التي يقول فيها الجيش إنه عثر على فتحات أنفاق في رفح.