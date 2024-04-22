الرئيس البولندي يؤكد "استعداد" بلاده لنشر أسلحة نووية على أراضيها

أكد الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الاثنين، "استعداد" بلاده العضو في حلف شمال الأطلسي، لنشر أسلحة نووية على أراضيها حال قرر الناتو تعزيز جبهته الشرقية في مواجهة نشر روسيا أسلحة جديدة في بيلاروس وجيب كالينينغراد.

وقال دودا لصحيفة "فاكت" إنه "إذا قرر حلفاؤنا نشر أسلحة نووية في إطار التشارك النووي على أراضينا بهدف تعزيز الجبهة الشرقية لحلف شمال الأطلسي، نحن مستعدون للقيام بذلك"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".

وكان وزير الدفاع البولندي السابق ماريوس بلاشتشاك قال في وقت سابق: "إننا نفعل ذلك لخلق مستوى من الدفاع الذي سيثني بوتين عن مهاجمة بولندا"، رغم أن الإنفاق الضخم على الجيش يشكل عِبئًا على الميزانية.

وأضاف: "أن القارة تمر بمرحلة حساسة تاريخيًّا، إذ لا ينبغي لأحد أن يشك في أنه يمكن التخلي عن الاستثمار في الدفاع".