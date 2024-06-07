برر استهداف المدنيين.. الخارجية الأمريكية توضح "هفوة" الناطق باسمها (فيديو)

أثار تصريح للناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، موجة غضب عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب حديثه عن أحقية إسرائيل في استهداف مدارس تابعة لوكالة الأونروا في قطاع غزة، قبل أن تتدخل الوزارة وتصدر توضيحا أكدت فيه أن ما صدر عن الناطق باسمها كان "هفوة".

وكان ميلر قال، خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، وعند سؤاله عن الاستهداف الإسرائيلي لمدرسة الأونروا، إن "إسرائيل لها الحق في محاولة استهداف المدنيين"، مضيفا: "إنه وضع صعب، إذا كان صحيحا أن المدرسة تؤوي عناصر لحماس ويختبئ مسلحون آخرون داخلها، فإن هؤلاء الأفراد أهداف مشروعة".

وأصدرت الخارجية الأمريكية بيانا اعتبرت فيه أن ميلر أخطأ في التعبير، مشيرة إلى أنه كان ينوي أن يقول "حماس بدلا من المدنيين"، في حين قالت وكالة الأونروا، الخميس، إن إسرائيل قصفت "من دون سابق إنذار" مدرسة تابعة لها في قطاع غزة لجأ إليها آلاف النازحين الفلسطينيين.