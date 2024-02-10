روسيا تنهي عقد إيجار مبنى السفارة الأوكرانية في موسكو

اتخذت السلطات الروسية قرارا بإنهاء عقد إيجار مبنى السفارة الأوكرانية في العاصمة موسكو، بحسب ما ذكرته وكالة "ريا نوفستي".

وأشارت الوكالة إلى أن موسكو اتخذت قرارها ردا على قرار مماثل من مجلس مدينة كييف بإنهاء اتفاقية استئجار الأرض مع السفارة الروسية، والذي اتخذ في النصف الثاني من أبريل 2023.

وأوضحت أن هذا القرار اتخذ في إطار"مبدأ المعاملة بالمثل المعمول به في الدبلوماسية الدولية".

يذكر أنه وبعد إنهاء عقد إيجار الأراضي مع السفارة الروسية في أوكرانيا، قال عمدة كييف فيتالي كليتشكو آنذاك، إن سلطات المدينة المحلية تقدمت بطلب إلى مجلس وزراء أوكرانيا، لتسجيل ممتلكات السفارة باعتبارها ملكًا للجمهورية.

وهو ما اعتبرته وزارة الخارجية الروسية حينها خطوة "سيئة".