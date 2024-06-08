بعد انتكاسته التاريخية.. حزب "مانديلا" يعتزم تشكيل حكومة وحدة

أعلن الحزب الوطني في جنوب أفريقيا عزمه تشكيل حكومة وحدة وطنية، بعد خسارته التاريخية للأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية (البرلمان)، حسب وكالة "رويترز".

وقال الرئيس سيريل رامافوزا، زعيم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في جنوب أفريقيا، إنه سيدعو الأحزاب السياسية الأخرى لتشكيل حكومة وحدة وطنية، بعد أن فقد أغلبيته للمرة الأولى في العصر الديمقراطي.

وجاء تصريح رامافوزا بعد اجتماع اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب في جوهانسبرغ؛ للعمل على تجاوز الانقسام داخل صفوفه بشأن الاتجاه الذي يجب أن يتخذه.