15 قتيلًا ومئات الجرحى باحتفالات "ليلة الأربعاء" في إيران (فيديو)

لقي 15 شخصًا مصرعهم على الأقل، فيما أُصيب المئات بجراح، بعضها خطيرة، جراء الاحتفالات التي تشهدها المدن الإيرانية، في آخر ليلة أربعاء من العام الإيراني الحالي.

وقال رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية جعفر ميعاد فر، في حديث للتلفزيون الرسمي، إنه "تم حتى الآن مقتل 15 شخصًا على الأقل، فيما أُصيب 839 شخصًا، بجراح خطيرة، بعد تعرضهم لحرائق خلال الاحتفالات الأخيرة".

وأضاف "أن 41 من المصابين بُترت أطرافهم، و258 أُصيبوا بحروق في أجسادهم، و167 بجراح في العيون".