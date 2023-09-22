محققو الأمم المتحدة يحذّرون من "فظائع مستقبلية" في إثيوبيا‎

ولقي الآلاف حتفهم في الصراع الذي استمر سنتين بين الحكومة وقوات من إقليم تيجراي، وهو صراع انتهى، رسميًا، في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي.

ويتبادل الطرفان الاتهامات بارتكاب فظائع، بما في ذلك مذابح، وجرائم اغتصاب، واعتقالات تعسفية، لكن كلاً منهما ينفي مسؤوليته عن أي انتهاكات ممنهجة.

وقالت اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا، وتتألف من 3 خبراء مستقلين، في وقت سابق من هذا الأسبوع في تقرير إن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تزال تُرتكب في إثيوبيا.

ويمكن تجديد مهمة اللجنة المستمرة لعامين خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان الجارية في جنيف، إلا أنه لم يتم تقديم أي طلب حتى الآن وسط ما يصفه دبلوماسيون بمعارضة قوية من دول أغلبها أفريقية.