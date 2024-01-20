لندن تحقق في تصادم سفينتين حربيتين بريطانيتين في الخليج (فيديو)

تحقق السلطات البريطانية في حادثة تصادم بين سفينتين حربيتين تتبعان البحرية الملكية، أثناء رسوهما بميناء في البحرين.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، اصطدمت "سفينة البحرية الملكية (HMS Chiddingfold)، التي تبلغ قيمتها عدة ملايين من الجنيهات الإسترلينية، مع سفينة قتالية بريطانية عالية التقنية هي (HMS Bangor)، بحادث بحري محرج في البحرين".

وذكرت الصحيفة أن السفينتين تجريان مهام "حاسمة"، بالبحث عن الألغام في الشرق الأوسط.

ووثق مقطع فيديو حادثة الاصطدام.