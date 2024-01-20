لندن تحقق في تصادم سفينتين حربيتين بريطانيتين في الخليج (فيديو)
تحقق السلطات البريطانية في حادثة تصادم بين سفينتين حربيتين تتبعان البحرية الملكية، أثناء رسوهما بميناء في البحرين.
وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، اصطدمت "سفينة البحرية الملكية (HMS Chiddingfold)، التي تبلغ قيمتها عدة ملايين من الجنيهات الإسترلينية، مع سفينة قتالية بريطانية عالية التقنية هي (HMS Bangor)، بحادث بحري محرج في البحرين".
وذكرت الصحيفة أن السفينتين تجريان مهام "حاسمة"، بالبحث عن الألغام في الشرق الأوسط.
ووثق مقطع فيديو حادثة الاصطدام.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن "الحادث لم يتسبب بأذى لأي من أفراد الطاقم، لكن يتم فحص كلتا السفينتين بحثًا عن الأضرار".
ولفتت إلى "إطلاق تحقيق بحري رفيع المستوى في الحادث الذي قد يكون مكلفًا للغاية، وكيف يمكن أن يحدث مع سفينتين حساستين من هذا القبيل".
وأظهرت صورة منشورة عبر "X" حجم الضرر في إحدى السفينتين.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم البحرية الملكية قوله إن "البحرية على علم بالحادث الذي لم يوقع إصابات، ولن يكون من المناسب التعليق أكثر بينما التحقيقات مستمرة".