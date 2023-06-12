تشمل كوبا ونيكاراجوا.. الرئيس الإيراني يصل فنزويلا ضمن جولة لاتينية

وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الإثنين، إلى العاصمة الفنزويلية كراكاس، في مستهل جولة في أمريكا اللاتينية.

وتشمل زيارة رئيسي إلى أمريكا اللاتينية، وتستغرق 5 أيام، كوبا ونيكاراجوا، بحسب التلفزيون الحكومي في فنزويلا.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء بأن زيارة رئيسي تأتي على رأس وفد سياسي واقتصادي تأتي بهدف تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة والحليفة.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية قد قالت، الأسبوع الماضي، إن رئيسي سيبرم اتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي خلال الزيارة، دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء، اليوم الإثنين، عن رئيسي قبیل جولته قوله إن موقف بلاده وموقف هذه الدول الثلاث، هو "الوقوف بوجه نظام الهيمنة"، وأكد أن العلاقات مع الدول المستقلة في أمريكا اللاتينية هي "علاقة استراتيجية".