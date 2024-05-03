موسكو: تصريحات بريطانيا حول ضرب روسيا "خطيرة للغاية‎"

وتابع في ذات السياق: "لقد رصدنا اتجاها خطيرا لتصعيد التوتر في التصريحات الرسمية، وهذا يثير قلقنا".

وحول تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا اخترقت روسيا الخطوط الأمامية، قال المتحدث باسم الكرملين: "التصريحات هامة وخطيرة للغاية"، وأضاف: "هذا اتجاه خطير للغاية ونحن نراقب ذلك عن كثب".

مشددا على أن بلاده مستمرة "بالعملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق جميع أهدافها".