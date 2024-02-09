كاميلا: الملك تشارلز في حالة "جيدة للغاية"

قالت الملكة كاميلا، زوجة العاهل البريطاني الملك تشارلز، الخميس، إن حالته "جيدة للغاية"، وذلك في أول ظهور علني لها منذ تشخيص إصابة زوجها، البالغ من العمر 75 عاما، بالسرطان.

وفي حديثها إلى أحد الأشخاص الذي جاء لتقديم التحية في حفل خيري بكاتدرائية سالزبوري في جنوب إنكلترا، قالت كاميلا إن تشارلز تأثر برسائل الدعم من الجمهور.

وأضافت أن الملك "في حالة جيدة للغاية في ظل هذه الظروف.. تأثر بشدة بجميع الخطابات والرسائل التي أرسلها الجمهور من كل مكان. هذا يبعث على البهجة بشدة".

وشكر نجل تشارلز ووريث العرش، الأمير وليام، الجمهور البريطاني الأربعاء على رسائلهم الودية لوالده ولزوجته كيت التي خضعت لجراحة في الآونة الأخيرة.