الجيش الروسي يواصل تقدمه نحو خاركيف.. وزيلينسكي يستنجد بواشنطن
واصل الجيش الروسي تقدمه في خاركيف، شمال شرق أوكرانيا، إذ سيطر على منطقة جديدة، في وقت طالب فيه الرئيس فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة بأنظمة دفاع جوي لإنقاذ المنطقة.
وأكد الجيش الروسي، اليوم الثلاثاء، أنه "يتقدم بعمق في الدفاعات" الأوكرانية في منطقة خاركيف، إذ يشن هجوما بريا، موضحا أنه سيطر على بلدة جديدة فيها.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن القوات الروسية "حررت" بلدة بوغروفاتكا القريبة من الحدود الروسية ومن مدينة فوفتشانسك الأوكرانية، و"تقدمت بعمق في دفاعات العدو".
ولفتت إلى أن خسائر أوكرانيا في المنطقة بلغت 135 عسكريا، إضافة لتدمير مركبات وأسلحة.
في غضون ذلك، دعا الرئيس الأوكراني الولايات المتحدة إلى تزويد بلاده بوسائل دفاع جوي، بما في ذلك بطاريتَا باتريوت لمنطقة خاركيف.
وجاءت مناشدة زيلينسكي خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء.
ويرى الرئيس الأوكراني أن "الفكرة وراء الهجمات في منطقة خاركيف هي إرهاق قواتنا وتقويض معنويات كييف".
وتتعرض المدينة الواقعة قرب الحدود الروسية الأوكرانية لهجوم روسي متواصل، منذ الجمعة، محققة "نجاحات تكتيكية"، بحسب هيئة الأركان العامة الأوكرانية.
وتثير هذه العملية مخاوف من تحقيق روسيا اختراقا في مواجهة قوات أوكرانية تفتقر إلى الموارد.
يأتي هذا التقدم الروسي في وقت أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو تعديلا وزاريا مفاجئا، مساء الأحد، وأقال وزير دفاعه سيرغي شويغو، بعد أكثر من عامين على المعارك في أوكرانيا، من دون أن تلوح في الأفق نهاية واضحة للنزاع.