الجيش الروسي يواصل تقدمه نحو خاركيف.. وزيلينسكي يستنجد بواشنطن

واصل الجيش الروسي تقدمه في خاركيف، شمال شرق أوكرانيا، إذ سيطر على منطقة جديدة، في وقت طالب فيه الرئيس فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة بأنظمة دفاع جوي لإنقاذ المنطقة.

وأكد الجيش الروسي، اليوم الثلاثاء، أنه "يتقدم بعمق في الدفاعات" الأوكرانية في منطقة خاركيف، إذ يشن هجوما بريا، موضحا أنه سيطر على بلدة جديدة فيها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن القوات الروسية "حررت" بلدة بوغروفاتكا القريبة من الحدود الروسية ومن مدينة فوفتشانسك الأوكرانية، و"تقدمت بعمق في دفاعات العدو".

ولفتت إلى أن خسائر أوكرانيا في المنطقة بلغت 135 عسكريا، إضافة لتدمير مركبات وأسلحة.

في غضون ذلك، دعا الرئيس الأوكراني الولايات المتحدة إلى تزويد بلاده بوسائل دفاع جوي، بما في ذلك بطاريتَا باتريوت لمنطقة خاركيف.