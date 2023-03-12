هل سيحضر بوتين قمة مجموعة العشرين في الهند؟

كشفت وكالة بلومبرغ الأمريكية، عن مسعى الكرملين ترتيب جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لاحتمال حضوره قمة مجموعة العشرين لهذا العام المقرر إقامتها في الهند بسمبتمبر/ أيلول المقبل.

ويخطط الكرملين في الوقت الحالي لمشاركة بوتين في القمة على الرغم من عدم اتخاذ قرار نهائي، كما قال الأشخاص الذين تحدثوا لـ"بلومبرغ" بشرط عدم الكشف عن هويتهم.