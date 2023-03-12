هل سيحضر بوتين قمة مجموعة العشرين في الهند؟
كشفت وكالة بلومبرغ الأمريكية، عن مسعى الكرملين ترتيب جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لاحتمال حضوره قمة مجموعة العشرين لهذا العام المقرر إقامتها في الهند بسمبتمبر/ أيلول المقبل.
ويخطط الكرملين في الوقت الحالي لمشاركة بوتين في القمة على الرغم من عدم اتخاذ قرار نهائي، كما قال الأشخاص الذين تحدثوا لـ"بلومبرغ" بشرط عدم الكشف عن هويتهم.
يأتي ذلك ضمن التحدي الذي يخوضه الكرملين لمواجهة جهود الولايات المتحدة وحلفائها المتعثرة لعزل روسيا دوليا بسبب غزوها أوكرانيا.
وحوّل المسؤولون في الكرملين هذا الأسبوع، مواعيد انعقاد المنتدى الاقتصادي السنوي في فلاديفوستوك، الذي كان قد تم تحديده عشية قمة 9-10 سبتمبر، إلى أسبوع بعد ذلك لمنح بوتين مزيدًا من المرونة وفتح الباب أمام احتمال حضوره إلى جانب كبار المسؤولين من الهند والصين.
ورفض المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف التعليق.
ودعت الهند بشكل رسمي بوتين لحضور قمة مجموعة العشرين ووافق الكرملين على ذلك. لكن العام الماضي ، وسط ضغوط من الولايات المتحدة وحلفائها بشأن الحرب ، تخلى بوتين عن خططه لحضور الاجتماع في إندونيسيا وأرسل وزير الخارجية سيرجي لافروف مكانه. كما أنه تخطى اجتماع مجموعة العشرين في روما قبل عام عندما كان يخطط لغزو أوكرانيا.
ومما يعزز الحضور الروسي رغم العقوبات الغربية، العلاقات القوية التي تربط روسيا مع الصين والهند.
وقال الكرملين إن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيزور موسكو هذا العام ، مع تصاعد التجارة بين البلدين على الرغم من العقوبات.
في غضون ذلك، قد ترسل الهند وزيرًا حكوميًا لتمثيل البلاد في منتدى بوتين الاقتصادي الدولي السنوي في سانت بطرسبرغ مرة أخرى في يونيو من هذا العام، وفقًا لأشخاص مطلعين على الخطط.
ولم يعقد الزعيم الهندي ناريندرا مودي، قمة شخصية سنوية مع بوتين العام الماضي، للمرة الثانية فقط خلال العقدين الماضيين.
ومع ذلك، تواصل الهند وروسيا العلاقات الدبلوماسية الراسخة على الرغم من القلق في نيودلهي بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا. إلا أن الهند لم تنضم إلى العقوبات الأمريكية والأوروبية وشهدت طفرة تجارية مع روسيا منذ اندلاع الحرب.