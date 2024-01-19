محاولات "الاستعراض" الإيرانية تصطدم برد باكستان الحاسم

وأضاف تقرير الصحيفة: "إيران اعتادت أن تتصرف دائمًا بشكل متناسب ورمزي إلى حد كبير عندما تتعرض لهجوم، بدلاً من تصعيد الصراع، لكن، هذه المرة، وبدافع تهدئة الداخل الإيراني الذي طال انتظاره للرد الإيراني على تكرار الحوادث على أراضيها؛ يبدو أن طهران أخطأت حساباتها".

وقال مستشار أمني للولايات المتحدة في الشرق الأوسط: "الإيرانيون بالغوا في تقدير قوتهم. لقد كانوا تحت ضغط إظهار قوتهم في المنطقة؛ لكنهم لم يحققوا الكثير سوى إثارة غضب باكستان".

وفي نفس السياق، قال إعجاز حيدر، محلل دفاعي مقيم في باكستان: "إن باكستان، وهي دولة مسلحة نووياً وتمتلك جيشاً كبيرًا، لا تستطيع أن تترك الضربة على حدودها الغربية تمر دون رد بينما تواجه خصمًا عملاقًا، الهند، على حدودها الشرقية.

وأضاف حيدر: "كانت هذه الضربة إشارة لإيران للتراجع، لكنها كانت أيضًا إشارة للهند بالقدر نفسه".