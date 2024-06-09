الانتخابات الأوروبية في كاليدونيا الجديدة.. توترات وإغلاق طرق

وأشارت الصحيفة إلى نشر قوات إنفاذ القانون على نطاق واسع، وإغلاق الطرق الرئيسة، مثل طريق Savexpress السريع بالقرب من بايتا؛ مما أدى إلى تقييد الحركة بشدة، مبينة أن السكان وسائقي السيارات تبادلوا التحذيرات على وسائل التواصل الاجتماعي لتجنب المناطق المتضررة، واصفين الوضع بالفوضوي.

وتميزت الفترة التمهيدية ليوم التصويت بحوادث متصاعدة، بما في ذلك إحراق مدرسة روبرت أبيل في دومبيا، وهو موقع مخصص للاقتراع.

وأعرب عمدة المدينة يوان ليكوريوكس عن مخاوفه بشأن سلامة الناخبين وموظفي الاقتراع، داعيا إلى تقليل ساعات التصويت والموظفين؛ بسبب حظر التجول عند الساعة 18:00 المفروض للحد من الاضطرابات.

وأكدت "لوموند" أنه وعلى الرغم من قيام الدولة برفع حالة الطوارئ في 28 مايو/أيار لتسهيل الانتخابات، فإن نشر قوات أمنية إضافية كان كبيراً، إذ تضمنت التعزيزات خمسة أسراب من قوات الدرك، وسريتين من CRS، و60 عضوًا من GIGN، مما يزيد العدد الإجمالي لأفراد الأمن إلى ما يقرب من أربعة آلاف في منطقة يبلغ عدد سكانها حوالي 270.000 نسمة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه وبحلول منتصف النهار، سجلت نسبة إقبال الناخبين 8.81%، وهي أعلى بقليل من نسبة 8.13% خلال انتخابات 2019، مشيرة إلى أن العديد من الناخبين واجهوا صعوبة في الوصول إلى مراكز الاقتراع المخصصة لهم بسبب عمليات الإغلاق، لا سيما مع توفر 50 موقعًا للتصويت الموحد فقط بدلاً من العدد المعتاد البالغ 296 موقعًا في 33 بلدية، ما يؤكد أن الارتباك كان واسع النطاق.