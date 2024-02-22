مئات الجرارات تدخل مدريد ضمن احتجاجات المزارعين الإسبان (صور)

دخلت مئات الجرارات مدريد، الأربعاء، مع تجدد احتجاجات المزارعين الإسبان الغاضبين مما يعتبرونها منافسة غير منصفة، فيما شهدت فرنسا وبولندا واليونان تحركات مشابهة.

وتجمّع المزارعون عند الفجر تلبية لدعوة "اتحاد النقابات الزراعية" للمطالبة بأسعار عادلة للمنتجات ومنافسة عادلة مع الموردين من خارج الاتحاد الأوروبي، وفق "فرانس برس".

وتظاهر نحو 4 آلاف مزارع في شوارع العاصمة الإسبانية وتمكّن 500 منهم من الوصول إلى وسط المدينة على متن جرّارات، بحسب السلطات.

وأمام وزارة الزراعة، حمل المحتجون لافتات كُتب عليها "عالم الريف يموت" أو "بدون الريف المدينة لا تأكل".