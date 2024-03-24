توقيف 16 مشتبهًا فيه بهجوم على فندق في مقديشو

أوقفت السلطات الصومالية 16 شخصًا في إطار التحقيق حول هجوم عنيف شنته "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة، على فندق في مقديشو في منتصف مارس، حسبما أعلنت وكالة الاستخبارات الصومالية.

وكتبت وكالة الاستخبارات والأمن الوطنية عبر منصة "إكس" ليل السبت وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية "بعد تحقيق معمق نجحت القوى الأمنية في إلقاء القبض على عناصر الشبكة المسؤولة عن الهجوم الإرهابي على فندق "إس واي إل" (SYL) وتوقيف 16 مشتبهًا فيه، من بينهم العقل المدبر عبد الناصر ضاهر نور".

وقتل ثلاثة أشخاص خلال الهجوم الذي نفذه أفراد من حركة الشباب في الـ14 من آذار/مارس واستمر 13 ساعة على فندق SYL القريب من فيلا صوماليا، المنطقة الخاضعة لإجراءات أمنية صارمة وتضم مقر الرئاسة ومكاتب رئيس الوزراء.

وقتلت القوى الأمنية كذلك خمسة مهاجمين بحسب الشرطة.