معاريف: احتجاجات الجامعات "صفعة" قوية للجالية اليهودية في أمريكا

شكلت احتجاجات الجامعات الأمريكية المناصرة لفلسطين مؤخراً صفعة قوية للجالية اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الأربعاء.

وقالت الصحيفة، إن "الجالية اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية تعرضت لضربة قوية، من شركائهم الليبراليين، بسبب المظاهرات المناهضة لإسرائيل والتي خرجت من تلك الجامعات".

وتابعت: "كان رد الفعل على ذلك فوريًا، إذ أعلن العديد من المتبرعين اليهود في جامعة هارفارد وقف تبرعاتهم، كما أعتزم آلاف الخريجين اليهود وقف التبرعات أيضًا لهذه المؤسسة والمؤسسات الأخرى".

واعتبرت الصحيفة، أن "ذروة التدهور في معاداة السامية وكراهية إسرائيل حدثت في الأشهر الأخيرة في الجامعات، فهُناك أكثر من 200 خلية نشطة من حركة طلاب من أجل العدالة في فلسطين".