تقرير: إسبانيا تكبح خطتها لشراء سيارات كهربائية للحكومة

وفرضت المفوضية بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "إل موندو" الإسبانية، تخفيضًا على تجديد الأسطول بنسبة 20%، وبدلًا من 7000 مركبة جديدة خططت الحكومة للحصول عليها في خطة التعافي لعام 2021، ستقتصر على شراء 5500 مركبة.

وأشار التقرير إلى أن هذا الانخفاض في الطموح والتأخير في تحسين الحراك المستدام يرجع للزيادة في تكاليف المركبات، حيث خُصصت ميزانية قدرها 300 مليون يورو فقط، بينما تبين أن هذه الميزانية كانت أقل بنسبة 20%، وبالتالي على الحكومة خفض طموح تجديد الأسطول.

وأدرجت المفوضية 52 تغييرًا على الخطة الأصلية، حيث اعترفت مصادر حكومية أنه كان من الضروري التكيف مع الظروف الجديدة وتعديل التقويم.

المصدر: صحيفة "إل موندو" الإسبانية