عقوبات أمريكية على كيانات مرتبطة بصفقات أسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، عن فرض عقوبات على ثلاثة كيانات مرتبطة بشبكة للالتفاف على العقوبات، تسعى لدعم صفقات أسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية.

وقالت الوزارة في بيان إنّ "روسيا تواصل استهلاك ذخائر وخسارة معدات ثقيلة في أوكرانيا، ما يجبرها على اللجوء إلى مجموعتها الصغيرة من الحلفاء، ومن بينهم كوريا الشمالية، طلباً للدعم".

وأضافت أنّ "هذا الإجراء يأتي في إطار الاستراتيجية الأمريكية المتواصلة لتحديد فاعلين من دول ثالثة يسعون لدعم الحرب الوحشية الروسية على أوكرانيا، وفضحهم وعرقلتهم".

وقال مساعد وزيرة الخزانة لشؤون الإرهاب والتجسّس المالي براين نلسون في البيان إنّ "الولايات المتّحدة تواصل اجتثاث شبكات مالية غير شرعية تسعى لإيصال الدعم من كوريا الشمالية إلى آلة الحرب الروسية".

والكيانات المشمولة بالعقوبات هي فيرسور وفيروس وديفنس إنجنيرينغ، وجميعها مرتبطة بالسلوفاكي أشوت مكرتيشيف الذي فرضت عليه عقوبات في آذار/مارس.

وبموجب العقوبات يُفرض حظر على جميع الممتلكات والمصالح المرتبطة بالكيانات الثلاثة الواقعة ضمن الولاية القضائية للولايات المتحدة.

وقالت الوزارة: "من خلال مفاوضاته مع مسؤولين كوريين شماليين وروس، نظّم خططاً محتملة لنقل أكثر من 12 نوعاً من الأسلحة والذخائر إلى روسيا مقابل مجموعة من المواد، من بينها مواد خام وسلع إلى جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية".