مقتل 25 مدنيًا إثر هجوم مسلح شرق الكونغو
ارتفع عدد القتلى جراء الهجوم على قرية في إقليم إيتوري شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 25، وذلك بعد أن أكد متحدث حكومي ووثيقة تابعة للأمم المتحدة وقوع الهجوم، أمس السبت.
وأضاف زعيم محلي وآخر في المجتمع المدني، أن جماعة (التعاونية من أجل تنمية الكونغو) المعروفة باسم كوديكو، وهي واحدة من عدة ميليشيات تنفذ عمليات في شرق البلاد، هي المسؤولة عن عمليات القتل التي وقعت في قرية جالاي على بعد 70 كيلومترًا شمال غربي مدينة بونيا.
وصرح الزعيم المحلي بانزالا داني وفيتال تونغولو، وهو أحد قادة المجتمع المدني، لـ "رويترز" بأن 15 جثة عُثر عليها، اليوم الأحد، إلى جانب 10 جثث انتُشلت أمس.
وأكدت وثيقة تابعة للأمم المتحدة، اطلعت عليها "رويترز"، والمتحدث باسم حاكم إقليم إيتوري جول نجونجو، وقوع الهجوم، وذكرا أن الحصيلة الأولية للقتلى هي 10 مدنيين.
وأضاف نجونجو: "نؤكد أن جميع القتلة سينالون عقابهم بموجب العدالة".