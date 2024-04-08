مقتل 25 مدنيًا إثر هجوم مسلح شرق الكونغو

ارتفع عدد القتلى جراء الهجوم على قرية في إقليم إيتوري شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 25، وذلك بعد أن أكد متحدث حكومي ووثيقة تابعة للأمم المتحدة وقوع الهجوم، أمس السبت.

وأضاف زعيم محلي وآخر في المجتمع المدني، أن جماعة (التعاونية من أجل تنمية الكونغو) المعروفة باسم كوديكو، وهي واحدة من عدة ميليشيات تنفذ عمليات في شرق البلاد، هي المسؤولة عن عمليات القتل التي وقعت في قرية جالاي على بعد 70 كيلومترًا شمال غربي مدينة بونيا.