ماكرون يحث على إصلاح القواعد الزراعية في الاتحاد الأوروبي

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على ضرورة إجراء إصلاح شامل لقواعد الزراعة، مقترحا إنشاء آلية مشتركة للاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش قمة زعماء الاتحاد الأوروبي.

وشابت قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل احتجاجات واسعة النطاق من المزارعين، الذين لجؤوا، وسط مواجهة أزمات تتعلق بالضرائب، وارتفاع التكاليف واللوائح البيئية، إلى إجراءات جذرية مثل رمي البيض، وإلقاء السماد، وإشعال الحرائق، وفق ما أوردت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وبحسب الصحيفة، فإن "المظاهرات، التي نظمها في المقام الأول مزارعون من بلجيكا وهولندا ودول أوروبية أخرى، سلطت الضوء على الحاجة الملحة لإصلاح قطاع الزراعة في القارة".

وقالت إنه "في معالجة الأزمة المتصاعدة، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رغم عدم وجود الزراعة على جدول أعمال القمة، على ضرورة إجراء إصلاح شامل لقواعد الزراعة، مقترحا إنشاء آلية مشتركة للاتحاد الأوروبي لضمان أسعار عادلة للمزارعين، ومعالجة المخاوف المتعلقة بعمالقة الأغذية ومحال السوبر ماركت"، داعيا إلى "تبسيط القواعد التنظيمية، معترفًا بالاحتجاجات التي استمرت لأسابيع وعطلت الطرق السريعة في جميع أنحاء أوروبا.

بدورها، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن "تضامنها مع المزارعين، واعترفت بقدرتهم على الصمود وتعهدت بالعمل بشكل وثيق مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات الفورية"، كما اعترفت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، "بمظالم المزارعين، مؤكدة "أهمية مخاوفهم".

وفي شوارع بروكسل، أغلق نحو 1300 جرار وشاحنة زراعية الطرق الرئيسية، مزينة بلافتات كتب عليها "لا مزارعين، لا طعام"، وملأ الدخان الأسود الناتج عن حرق الإطارات المطاطية الهواء، ما يرمز إلى عمق الإحباط بين المزارعين المحتجين، وتضمنت مطالبهم المساعدة في الضرائب، وارتفاع التكاليف، واللوائح البيئية.