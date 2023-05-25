تقرير: دراسة سيناريوهات لعبة حربية جديدة في أوكرانيا

بدأ المسؤولون الأوكرانيون، بالتعاون مع أوروبا الشرقية، في دراسة سيناريوهات لعبة حربية جديدة في الحرب الروسية الأوكرانية، وفق ما أوردته مجلة "فورين بوليسي".

وأوضحت المجلة الأمريكية في تقرير نشرته، الأربعاء، أن السيناريوهات تتضمن "توظيف المقاتلات الغربية في عمليات الدعم الجوي الوثيق، وحتى مرافقة السفن التي تحمل الحبوب عبر البحر الأسود"، بدلًا من اقتصارها على الدفاع الجوي.

ونقلت المجلة عن وزير دفاع لاتفيا السابق الذي يرأس الآن مركز أبحاث سياسة أوروبا الشمالية في ريغا، أرتيس بابريكس، قوله: "إن التأخر أفضل من عدمه".

وقال التقرير، إن طائرات F-16 ستقدم مساعدة إضافية للقوات البرية، وستوفر غطاءً أفضل للعمليات بالدبابات، مثلما ستعمل على تحييد أو إضعاف القدرة الجوية الروسية.