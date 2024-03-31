بوتين يستدعي 150 ألف روسي للخدمة العسكرية في الربيع

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن التجنيد العسكري الروتيني في فصل الربيع، وسيتم استدعاء 150 ألف مواطن لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، بحسب وثيقة نشرت على الموقع الإلكتروني للكرملين، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وتلزم روسيا جميع الرجال بأداء خدمة عسكرية لمدة عام أو الخضوع لتدريب عسكري معادل أثناء دراستهم الجامعية بدءاً من سن 18 عاما.

وفي يوليو صوت مجلس النواب الروسي، على رفع الحد الأقصى لسن تجنيد الرجال إلى 30 عاماً بدلاً من 27. ودخل التشريع الجديد بالفعل حيز التنفيذ في الأول من يناير كانون الثاني 2024.