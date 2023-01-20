الأولى منذ تشكيل حكومة نتنياهو.. "بؤرة استيطانية" جديدة في الضفة الغربية

أقامت مجموعة من المستوطنين "بؤرة استيطانية" جديدة في موقع استراتيجي بالضفة الغربية، هي الأولى منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما أوردت صحيفة "معاريف".

وقالت الصحيفة العبرية، اليوم الجمعة، إن "المستوطنين أقدموا على إنشاء بؤرة استيطانية جديدة قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية".

وأشارت إلى أن "البؤرة أقيمت بالقرب من مستوطنة مغداليم، وأن إنشاءها يأتي تخليداً لذكرى الحاخام حاييم دروكمان، أحد قادة الصهيونية الدينية".

ونقلت "معاريف" عن أحد المشاركين في إقامة البؤرة الجديدة قوله: "علينا إقامة مستوطنة يهودية جديدة هنا كرد على الاستيلاء الممنهج على المنطقة من قبل الفلسطينيين"، حسب زعمه.

وأضاف: "نحن واثقون من أن الحكومة اليمينية الحالية ستنظر بشكل إيجابي لنقطة التسوية الاستراتيجية، بعكس الحكومة التي سبقتها"، متابعا أنه يُتوقع من حكومة نتنياهو المساعدة في البناء الاستيطاني ومنع إخلاء المستوطنات.