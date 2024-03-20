مخاوف تل أبيب بشأن إمدادات السلاح الأمريكي تقود غالانت إلى واشنطن

أفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، ليلة الأربعاء، بأن وزير الدفاع يوآف غالانت، بصدد التوجه إلى واشنطن، الأحد المقبل، لعقد اجتماع مع نظيره لويد أوستن، وسلسلة من الاجتماعات في البيت الأبيض.

وبحسب الصحيفة، فإن "قضية المساعدات العسكرية الأمريكية تقف على رأس جدول أعمال غالانت خلال تلك الزيارة المرتقبة".

وأوضحت أن "زيارة غالانت إلى واشنطن تعد الأولى من نوعها منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة قبل أكثر من 5 أشهر"، مؤكدة أن "محاولات إسرائيلية مكثفة جرت منذ فترة طويلة؛ لترتيب الزيارة".

ونقلت عن مصدر سياسي قوله إن "دعوة وصلت غالانت من نظيره الأمريكي، بوساطة الوزير بيني غانتس، الذي طلب من البيت الأبيض استقبال غانتس، خلال زيارته الأخيرة لواشنطن مطلع هذا الشهر".

وأشارت إلى ان "مسألة المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل تقف في محور زيارة غالانت، ولا سيما في ظل حديث عن إمكانية إرجاء وصول شحنات تضم أسلحة وذخائر يحتاج إليها الجيش الإسرائيلي".

ولفت إلى أنه "على خلاف التوترات الحادة التي صاحبت زيارة غانتس إلى واشنطن، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يعتزم هذه المرة وضع عراقيل أمام زيارة غالانت؛ إذ تعد تلك الرحلة مهمة من النواحي العسكرية، كما أن نتنياهو لا يريد أن تسبب زيارة وزير الدفاع أزمة سياسية داخل الائتلاف".

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعربت عن خشيتها من وقوع كارثة في رفح حال اجتاحتها إسرائيل، وسط تقارير عن بحث الإدارة الأمريكية فكرة تقييد المساعدات العسكرية لإسرائيل حال أقدمت على اجتياح رفح.