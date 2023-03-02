تقرير: ماكرون يبدأ زيارة "حقل ملغوم" في أفريقيا

يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقيام بجولة أفريقية تستغرق أربعة أيام يزور خلالها أربع دول، في سياق من عدم الاستقرار، إذ يبدو كمن "يقتحم حقلًا ملغومًا"، وفق وصف تقرير نشرته مجلة "لوبوان" الفرنسية.

وقال التقرير إنّ ماكرون يتطلع بعد سلسلة الإضرابات التي تشهدها فرنسا إلى استراحة من خلال جولته الخارجية، غير أن السياق العام الرافض لسياسات باريس في أفريقيا يجعل الرجل متجهًا نحو "أرض ملغومة"، لا سيما بسبب تدهور العلاقات مع مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وأضاف التقرير: "بعد طردها من مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى وجدت فرنسا نفسها أكثر من أي وقت مضى في وضع عدائي داخل القارة الأفريقية، وتهدد العدوى ضد فرنسا بالانتشار إلى تشاد والنيجر، بينما تكتسب القوى الإمبريالية، من روسيا إلى الصين عبر تركيا، وجودًا ونفوذًا واسعًا ومتزايدًا".