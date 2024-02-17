شولتس: عواقب انتصار روسيا أكثر تكلفة من دعم أوكرانيا
قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن عواقب انتصار روسيا في الصراع "ستكون أكثر تكلفة بكثير من دعم أوكرانيا".
وصرح أن ألمانيا تعاني من "عواقب مالية"؛ بسبب دعمها أوكرانيا، مؤكدا أنه لا يزال يعتبر تقديم المساعدة إلى كييف أمرا صحيحا.
وأوضح شولتس، في رسالة بالفيديو نُشرت على موقع "إكس" وعلى صفحات الحكومة الألمانية في الشبكات الاجتماعية: "في محادثاتي مع المواطنين، يُسألوني دائما: هل من الصواب أن ندعم أوكرانيا بهذا الحجم؟ وأنا أقول لكم: بالتأكيد نعم. حتى لو واجهنا، بالطبع، عواقب مالية".
وشدد شولتس مرة أخرى على أن عواقب انتصار روسيا في الصراع "ستكون أكثر تكلفة بكثير من دعم أوكرانيا".
وكان شولتس أعلن أن ألمانيا ستقدم مساعدة عسكرية لأوكرانيا بمبلغ 7.1 مليار يورو في عام 2024، مع تخصيص 6 مليارات يورو على شكل التزامات للسنوات التالية.
وفي المجمل، أنفقت البلاد حاليًا 28 مليار يورو على المساعدات التي تم تحويلها بالفعل، أو التي وعدت بها كييف.
ووصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الجمعة، إلى برلين، في زيارة، ووقّع اتفاقية تعاون أمني مع شولتس، تتضمن التزامات بشأن دعم ألمانيا الشامل لأوكرانيا.