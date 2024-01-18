الصين تضع أمريكا أمام خيارات صعبة في آسيا

ورأت المجلة أنه، على الرغم تحقيق بعض النجاحات، فإن التقدم الإجمالي الذي أحرزه بايدن نحو بناء التحالف المطلوب كان بطيئًا.

واعتبرت المجلة أن الولايات المتحدة لا تزال تفتقر إلى القدرة العسكرية على الوصول إلى أجزاء مهمة من آسيا، وتفتقر إلى بنية أمنية قوية تقودها الولايات المتحدة وإلى ما يكفي من الحلفاء والشركاء المسلحين تسليحًا جيدًا للحفاظ على تفوق الولايات المتحدة هناك .

كما اعتبرت أن الأسوأ من ذلك هو عدم وجود " طريقة واضحة لمعالجة نقاط الضعف هذه. "

وعزت الصحيفة هذا إلى "الجغرافيا البحرية" لآسيا والتي تعمل على تقليل التهديد الذي تشكله دول المنطقة من الصين، مما يقوض، بشكل أساس، مشروع بايدن لبناء هكذا تحالف.

وشددت المجلة على أن المكاسب المحدودة التي حققتها إدارة بايدن تعكس حقيقة أساسية لا يفضل كثيرون في واشنطن مواجهتها، وهي أنه لا يمكن الحفاظ على التفوق العسكري الأمريكي في آسيا على المدى الطويل.

واعتبرت المجلة أنه بدلاً من الحفاظ على "سعيها المشؤوم" إلى تحقيق هذا التفوق على الصين في آسيا، فإنه يتعيّن على الولايات المتحدة أن تتبنى إستراتيجية تعطي الأولوية لتحقيق توازن القوة مع الصين، وليس تجاوزها.

وأوضحت المجلة " تحتاج واشنطن إلى التركيز بشكل أضيق على حماية الوصول إلى المواقع الإستراتيجية - مثل المراكز الصناعية في اليابان والهند والممرات المائية الرئيسة."

ورأت أنه يجب على واشنطن أيضًا أن تحاول التخلص من بعض أعبائها الأمنية من خلال مساعدة الحلفاء والشركاء من خلال تعزيز قدراتهم في الدفاع عن النفس.

كما ينبغي على واشنطن أيضًا، بحسب المجلة، أن تتعلم كيفية التعامل بشكل أفضل مع العديد من المؤسسات المتعددة الأطراف في المنطقة لتعزيز مصالح الولايات المتحدة ونفوذها بدلاً من تنظيم شراكات تتمحور فقط حول الولايات المتحدة.

وتقول المجلة إنه بينما يرى بعض منتقدي هذا النهج القائم على توازن القوى مع الصين بأن من شأنه تشجيع الصين، وإثارة المخاوف لدى الحلفاء من تخلّي واشنطن عنهم، إلا أن المجلة تشدد على أنه إذا لم تغير واشنطن نهجها، فإنها تخاطر بأن تجد نفسها منهكة، وتفتقر إلى الموقف العسكري اللازم لدعم التزاماتها واسعة النطاق، وردع الصين بشكل موثوق.

واعتبرت المجلة أن هذا "النهج المتوازن" سيكون أكثر استدامة، وأقل خطورة، لأنه يوائم مع الجغرافيا الفريدة للمنطقة وليس ضدها.

صراع على النفوذ

وأشارت المجلة إلى أن الولايات المتحدة، ولتحقيق رؤيتها "للتفوق الإقليمي من خلال بناء التحالفات"، فقد استثمرت إدارة بايدن بكثافة في تعزيز علاقات الولايات المتحدة مع دول آسيوية، حيث رفعت مثلاً مستوى علاقتها مع فيتنام إلى مستوى "شراكة إستراتيجية شاملة"، كما وقّعت اتفاقيات جديدة للتعاون الدفاعي والإنتاج المشترك مع الهند.

لكن في المقابل، اعتبرت المجلة أن جهود بايدن لبناء التحالفات لا تزال أقل بكثير مما هو مطلوب لدعم الهيمنة العسكرية الأمريكية في المنطقة.

وأضافت المجلة: "لقد أوضحت إدارة بايدن من البداية أن التحالف يجب أن يحقق 3 أهداف، أولها تنويع وصول الولايات المتحدة إلى القواعد والمطارات والموانئ في جميع أنحاء المنطقة حتى يتمكن الجيش الأمريكي من إظهار قوته بسرعة في حالة حدوث أزمة، وثانيها إنشاء شبكة من التحالفات والشراكات التي تعزز المصالح والقيم الأمريكية، وأخيرًا تعزيز القدرات العسكرية للدول الحليفة والشريكة.

وتؤكد "فورين أفيرز"، أن التحدي الرئيس الذي تواجهه الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ هو ترسانة الصين الكبيرة من الصواريخ.

وفي هذا الصدد تقول المجلة إن القوات الأمريكية المتمركزة في قواعد كبيرة في غوام، واليابان، وكوريا الجنوبية، ترزح - بشكل خاص - تحت مرمى الضربات الصينية، حيث تأمل وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بنشر الأفراد والمعدات على نطاق أوسع على العديد من القواعد الصغيرة في جميع أنحاء المنطقة لتحسين فرص بقائهم على قيد الحياة.