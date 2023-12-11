الحروب وويلاتها تُغذي عودة مفهوم الاستعمار

ألقت صحيفة "نيويورك تايمز" الضوء في تقرير لها على عودة مفهوم "الاستعمار والمستعمر" للظهور مجددًا، بعد مرور أكثر من نصف قرن على انقراضه، وذلك بالتزامن مع اندلاع عدة حروب في المنطقة، أهمها الحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة.

وبحسب التقرير، عادت حالة الجدل حول الاستعمار وإرثه المستمر، للظهور بالتزامن مع اندلاع الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط وارتباطها بأشكال الهيمنة والتحيز، سواء في مجالات الطبقة أو العِرق أو الجنس أو الدين.

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الشهر الماضي، عندما قال: "إننا نشهد غرائز استعمارية جديدة في الغرب، هناك رغبة في مواصلة العيش على حساب الآخرين، كما اعتادوا فعله منذ أكثر من 500 عام".

كما لفت التقرير إلى ما أسماه عنصرا جديدا ملفتا للنظر في الجولة الحالية من إراقة الدماء الإسرائيلية الفلسطينية في الشرق الأوسط، بصرف النظر عن حجم القتل، تمثل في الطريقة التي أدان بها المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين، إسرائيل، مستعملين وصف "الاستعمارية الاستيطانية".

وأكدت "نيويورك تايمز" أن هذا الطرح لم يتكرر بهذه القوة سابقًا، حتى في حرب إسرائيل على غزة عام 2014.

ونقل التقرير عن جيفري ألكسندر، أستاذ علم الاجتماع في جامعة ييل قوله: "تحتاج الحروب والحركات الاجتماعية إلى الارتباط بالمجازات الثقافية السائدة، وأصبح الاستعمار هو المصطلح المفضل لوصف الحالة".

وأضاف ألكسندر: "إن وسم إسرائيل بهذا المصطلح يُعتبر فعّالا؛ لأنه يربط اليهود بالمستعمرين الأوروبيين البيض الذين قتلوا ملايين العرب والمسلمين".