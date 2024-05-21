ضغوط دبلوماسية وعقوبات.. كيف بدت ردود فعل إسرائيل إزاء طلب "الجنائية"؟

تعتزم إسرائيل إرسال فريق دفاع قانوني إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تحت ادعاء أن تلك المحكمة ليست ذات اختصاص ولا تمتلك صلاحيات التدخل في حرب غزة، وفق تقرير هيئة البث العبرية، الثلاثاء.

وبدأت تل أبيب، وفق تقرير القناة، بحث سلسلة من الخطوات للرد على طلب مدعي عام الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بوصفهما ارتكبا جرائم حرب.

وشكلت الخارجية الإسرائيلية غرفة عمليات، هدفها التواصل المتدفق مع جميع ممثلي إسرائيل حول العالم.

الخارجية حمَّلت ممثليها رسالة للدول التي يعملون بها، مفادها أنه "لا يجوز وضع رئيس الحكومة ووزير الدفاع في قائمة واحدة مع السنوار، وهنية والضيف، وأن القرار يعد فضيحة ويضر بشدة بفرص إعادة الأسرى"، وفق القناة.