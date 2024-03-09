أردوغان: مستعدون لاستضافة قمة سلام بين روسيا وأوكرانيا

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن استعداد بلاده لاستضافة قمة سلام بين روسيا وأوكرانيا، وذلك خلال استقباله، اليوم، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إسطنبول، وفق وكالة "فرانس برس".

وقال أردوغان للصحافيين: "نحن مستعدون لاستضافة قمة سلام تشارك فيها روسيا".

وكرّر أردوغان "دعمه لسيادة ووحدة أراضي" أوكرانيا، مؤكداً أنها "حليفة استراتيجية" لبلاده.

وقال: "بينما نواصل تضامننا مع أوكرانيا، سنواصل العمل لإنهاء الحرب والتوصل إلى سلام عادل يتم التفاوض بشأنه".