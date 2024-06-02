أوكرانيا تعلن إسقاط 24 مسيّرة روسية

أعلنت أوكرانيا أن دفاعاتها الجوية دمرت 24 طائرة مسيّرة من بين 25 طائرة أطلقتها روسيا خلال الليل.

وأضافت القوات الجوية الأوكرانية عبر تطبيق "تيلغرام" أن روسيا أطلقت أيضًا صاروخ كروز من طراز "إسكندر-كيه" باتجاه منطقة خاركيف الأوكرانية وصاروخًا موجهًا مضادًا للطائرات. ولم تذكر ما الذي حدث للصواريخ.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الجيش الروسي أنه سيطر على 880 كيلومترًا مربعًا من الأراضي الأوكرانية منذ بداية عام 2024.

وقال وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف خلال اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي بمدينة ألماتا الكازاخستانية، إن "القوات الروسية أجبرت القوات الأوكرانية على التراجع 8-9 كم في مناطق مهمة بمقاطعة خاركوف" مؤكدًا أن التقدم يجري على جميع المحاور، إذ تمت السيطرة على 28 بلدة جديدة خلال شهر مايو/أيار، وفق ما نقلته قناة روسيا اليوم.

وأشار إلى أن "القوات الروسية اعترضت أكثر من ألف مسيرة، وأكثر من 250 صاروخ "هيمارس" و"فامبير" و50 صاروخ "أتاكمز" خلال شهر مايو"، مثلما صدَّت هجومًا كبيرًا على جسر القرم بـ 10 صواريخ "أتاكمز" خلال الأسبوع الماضي.

وأكد بيلوسوف أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت خلال شهر مايو/أيار أكثر من 35 ألف عسكري، وأكثر من 2700 آلية، بما في ذلك 4 دبابات "أبرامز" و7 "ليوبارد".

وأوضح الوزير الروسي أنه "رغم فقدان كييف لإمكاناتها الهجومية، فإنها تواصل إقناع الغرب باستعدادها للقتال حتى النهاية"، مشيرًا إلى أن "كييف تلقت أكثر من 278 مليار دولار من الدول الغربية منذ عام 2022 بهدف إطالة أمد الصراع".