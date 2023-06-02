اتفاق بين الكونغو و"الجنائية الدولية" لتعزيز مكافحة جرائم الحرب

وقّعت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مذكّرة تفاهم؛ لتعزيز تعاونهما في مكافحة الإفلات من العقاب في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم بين البلد الأفريقي والمحكمة الجنائية الدولية خلال مراسم أقيمت، الخميس، في "كينشاسا".

وأمضى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان 4 أيام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا سيما في شرق البلاد الذي يشهد أعمال عنف تمارسها جماعات مسلّحة عدّة.

وكثير من أعمال العنف هذه موروث من حروب وقعت بين تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحالي.

وفي إقليمي "إيتوري" و"جنوب كيفو"، ذكّر خان بأن المحكمة الجنائية الدولية تنظر منذ نحو 20 عاماً في الجرائم المرتكبة في هاتين المنطقتين، وقد أصدرت 3 إدانات نهائية.