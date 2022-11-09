مسؤولون: بايدن سيعقد اجتماعات مع زعماء مصر وكمبوديا وإندونيسيا

قال مسؤولون كبار بالإدارة الأمريكية اليوم الثلاثاء إن الرئيس جو بايدن سيلتقي بزعماء مصر وكمبوديا وإندونيسيا خلال رحلة واسعة النطاق تشمل قمة المناخ العالمية في مصر، واجتماعات رابطة آسيان ومجموعة الدول العشرين الصناعية.

ولم يتمكن المسؤولون من قول ما إذا كان بايدن سيعقد اجتماعا منفصلا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي من المتوقع أن يحضر القمة وما الذي يمكن أن يشمله جدول أعمال اجتماع بينهما. وتعمل الحكومتان من أجل ترتيب ما سيكون أول اجتماع مباشر بين الزعيمين منذ تولي بايدن السلطة في يناير/ كانون الثاني عام 2021.

وقال المسؤولون إن بايدن سيبدأ جولته بالسفر إلى مصر للمشاركة في قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب27) يوم الجمعة، حيث سيتحدث عن جهود الولايات المتحدة لخفض الانبعاثات كما سيعقد اجتماعا ثنائيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأضافوا أن بايدن سيسافر بعد ذلك إلى كمبوديا من السبت إلى الأحد للمشاركة في القمة السنوية للولايات المتحدة والدول الأعضاء في رابطة آسيان وقمة شرق آسيا، حيث سيركز على قضايا منطقة المحيطين الهندي والهادي ويتحدث عن التزام الولايات المتحدة بدعم نظام دولي يقوم على المبادئ في بحر الصين الجنوبي.

وسيزور بايدن إندونيسيا من الأحد إلى 16 نوفمبر/ تشرين الثاني للمشاركة في قمة لزعماء مجموعة العشرين.

وقال أحد المسؤولين إن بايدن سيدافع بقوة عن أوكرانيا وينتقد روسيا خلال الاجتماع.