قصر بكنغهام يكشف تفاصيل الاحتفال بتتويج تشارلز ملكا على بريطانيا

أعلن قصر بكنغهام، السبت، أنه سيتم الاحتفال بتتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث في أيار/مايو المقبل بمواكب تقليدية وحفل موسيقي في قلعة وندسور وحفلات في الشوارع وعروض ضوئية.

وأصبح تشارلز (74 عاما) ملكا بشكل تلقائي بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث في أيلول/سبتمبر الماضي. وسيقام حفل التتويج الكبير له ولزوجته كاميلا يوم السبت الموافق السادس من أيار/ مايو.