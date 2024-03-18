ما دلالات مناورات روسيا والصين وإيران البحرية المشتركة؟

قال موقع "المونيتور" الإخباري، إن المناورات الروسية الصينية الإيرانية المشتركة الأخيرة في خليج عُمان تحمل "رمزية عميقة".

وأضاف الموقع أنه على الرغم من أن الدول الثلاث دأبت على إجراء مناورات بحرية مُشتركة خلال السنوات الخمس الماضية، إلا أن التداعيات الإقليمية الحالية أعطت المناورات الأخيرة "رمزية أعمق بكثير" من التدريبات الروتينية.

وتأتي المناورات في ظل تصاعد التوترات في الإقليم بفعل الحرب على غزة، وهجمات مليشيا الحوثي على سفن الشحن في البحر الأحمر.

وأدت الاضطرابات الأخيرة في التجارة الدولية الناجمة عن هجمات المتمردين الحوثيين على الشحن الدولي في منطقة البحر الأحمر، إلى زيادة الحاجة إلى حماية طرق التجارة الرئيسة.