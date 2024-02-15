ستولتنبرغ يأمل ألا تكون تصريحات ترامب "بداية انهيار الناتو"

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، عن أمله بأن لا تؤدي تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول "الناتو وروسيا"، إلى بداية انهيار الحلف.

وقال ستولتنبرغ في معرض ردّه على سؤال بشأن تصريحات ترامب: "أرحب بحقيقة أن الحلفاء الأوروبيين يستثمرون المزيد في الدفاع، وقد ظل الناتو يدعو إلى ذلك لسنوات عديدة".

واستدرك أن "هذا لا يمكن أن يكون بديلًا للناتو، ويجب تعزيز الحلف، وعدم النظر في الخيارات التي قد تؤدي إلى تقسيم أوروبا وأمريكا الشمالية".