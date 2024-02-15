ستولتنبرغ يأمل ألا تكون تصريحات ترامب "بداية انهيار الناتو"
أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، عن أمله بأن لا تؤدي تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول "الناتو وروسيا"، إلى بداية انهيار الحلف.
وقال ستولتنبرغ في معرض ردّه على سؤال بشأن تصريحات ترامب: "أرحب بحقيقة أن الحلفاء الأوروبيين يستثمرون المزيد في الدفاع، وقد ظل الناتو يدعو إلى ذلك لسنوات عديدة".
واستدرك أن "هذا لا يمكن أن يكون بديلًا للناتو، ويجب تعزيز الحلف، وعدم النظر في الخيارات التي قد تؤدي إلى تقسيم أوروبا وأمريكا الشمالية".
وأشار إلى أن أوروبا لديها نظام ردع نووي يعتمد على التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة، متابعًا: "نحن بحاجة إلى التأكد من أن هذا الردع فعال، ويجب ألا نفعل أي شيء يمكن أن يقوّضه".
ووفقًا له، فإن مثل هذا التطور للأحداث "لا يمكن إلا أن يخلق وضعًا لا يمكن التنبؤ به، ويؤدي إلى سوء فهم محتمل".
وكان ترامب قال خلال تجمع انتخابي لأنصاره في كارولاينا الجنوبية الأسبوع الماضي، إنه سيتيح لروسيا فعل أي شيء بأي دولة من أعضاء "الناتو" لا تدفع ما يكفي من أموال لميزانية الحلف.
وردًّا على حديث ترامب، دعا عدد من السياسيين الألمان والأوروبيين إلى إنشاء جيش أوروبي ومظلة نووية خاصة به في الاتحاد الأوروبي.