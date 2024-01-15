مالي.. التحقيق مع وزير المناجم السابق بتهم فساد

مثُل وزير المناجم والطاقة والمياه المالي السابق لامين سيدو تراوري أمام القطب الاقتصادي والمالي الوطني، ووضع في حجز الشرطة فيما يتعلق بالقضية التي هزت شركة "إينرجي دو مالي"، وفق ما ذكرت مجلة "جون أفريك".

وكان تراوري وزيرًا في عهد أسيمي غويتا حتى مايو/أيار الماضي، عندما قدم استقالته بعد أن أثار انقطاع الكهرباء الاستياء وأعاق الأعمال التجارية، ليحل مكانه كيتا ألوسيني سانو، قبل أن يتولى أمادو كيتا حقيبة وزارة الطاقة في تعديل حكومي أجراه غويتا، في يوليو/تموز الماضي.

وذكرت المجلة أن تراوري كان "هادئًا" عندما وصل إلى مقر القطب الاقتصادي في باماكو، صباح الجمعة الماضي، وأعرب عن قناعته بأن استدعاءه "مجرد إجراء شكلي"، وأضافت أن النظام القضائي المالي يحاول تحديد المسؤوليات، وسط انهيار في إمدادات الكهرباء في جميع أنحاء البلاد.