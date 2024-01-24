الكرملين: موافقة تركيا على انضمام السويد للناتو قرار سيادي

قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن موافقة تركيا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) هي حقها السيادي.

وأضاف بيسكوف لصحفيين: "هذا قرار البرلمان التركي، تركيا لا تزال عضوًا في حلف شمال الأطلسي، هذه حقيقة واضحة تمامًا، ولها التزاماتها الخاصة، ولها عمليات تفاوض خاصة بها مع حلفائها في هذا التحالف، هذه هي السيادة التركية".

وصوّتت الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان) التركية، أمس الثلاثاء، لصالح التصديق على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومن بين 346 نائبًا، وافق 287 نائبًا، وعارض 55، وامتنع أربعة عن التصويت.

سيدخل قرار البرلمان حيز التنفيذ بعد أن يوقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوما بهذا الخصوص يتم نشره في الجريدة الرسمية للحكومة "رسمي غازيت".

ويحق للرئيس التركي النظر في التوقيع على المرسوم، خلال 15 يومًا.