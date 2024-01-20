اندلاع اشتباكات بين قوات الحدود الأفغانية والباكستانية

ويبلغ طول خط ديورند الممتد بين الحدود الباكستانية الأفغانية ألفين و640 كيلومترا، ويعود تاريخ ترسيمه إلى عام 1893؛ جراء اتفاق بين وزير خارجية حكومة الهند البريطانية السير هنري مارتيمور ديورند، والأمير الأفغاني عبد الرحمن خان.

وفي حين تعتبر إسلام آباد هذا الخط، حدودا دولية، ترفض كابل الاعتراف به؛ وهو ما يتسبب في اشتباكات بين قوات حدود البلدين بين الفينة والأخرى، وتبادل اتهامات بغض الطرف عن الجماعات المسلحة المعارضة في الجانبين.