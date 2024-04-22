الصين وتايوان.. "حرب باردة" تؤججها واشنطن

يشتد التوتر بين الصين وتايوان مع اقتراب تنصيب الرئيس التايواني الجديد لاي تشينغ تي، المقرر في 20 مايو المقبل، وتحذيرات واشنطن من أي "تدابير استفزازية" قد تتخذها بكين حيال هذه الخطوة التي لم تعترف بها.

ولا تعترف الصين بانفصال تايوان عنها منذ عام 1949، كما لا تعترف بشرعية الرؤساء الذين يتم انتخابهم؛ ما أثار مخاوف أمريكية من ارتفاع حدة التوتر في الأسابيع القادمة.

منطقة "رمادية"

وتشهد العلاقة بين الصين وتايوان ما يمكن اعتبارها "حربا باردة" تتراوح بين تبادل الاتهامات وتصعيد الخطابات، وبين العمل العسكري المحدود، أو اعتماد استراتيجية "المنطقة الرمادية".

وتعتبر الصين هذه الجزيرة ذات الحكم الذاتي جزءا لا يتجزأ من أراضيها، متوعدة باستعادتها بالقوة إن لزم الأمر؛ ما يثير مخاوف وتحذيرات أمريكية متكررة، وإعلانا من واشنطن تأييدها ودعمها لتايوان ماديا ومعنويا، وهو ما يثير غضب الصين.

وقبل يومين، أعلنت وزارة الدفاع التايوانيّة رصد 21 طائرة عسكريّة صينيّة في محيط الجزيرة، قبل شهر من تنصيب الرئيس المنتخب لاي تشينغ تي.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "17 طائرة (من أصل 21) عبَرت الخط الأوسط" الذي يمثل حدوداً غير رسمية بين الصين وتايوان في وسط مضيق تايوان، الذي لا تعترف به بكين، مشيرة إلى أن القوات المسلحة التايوانية "تتابع هذه الأنشطة بفضل أنظمة مراقبة، ونشرت وسائل مناسبة للرد بالشكل الملائم"، وفق تعبيرها.